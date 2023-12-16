بحضور يسرا وهنا شيحة وهدى المفتي.. بدء ندوة مروان حامد في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

انطلقت قبل قليل ندوة المخرج مروان حامد في البلازا، ضمن فعاليات برنامج تكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة والاستثنائية.

وتشهد الندوة حضور عدد كبير من نجوم وصناع الفن، بينهم: يسرا، صفي الدين محمود، تامر حبيب، هنا شيحة، هدى المفتي، أحمد داش، سلوى محمد علي، محمد فراج، داليا شوقي، بسنت شوقي، تامر محسن، أحمد حاتم، أبو، شاهيناز العقاد، أحمد المرسي، يسري نصر الله، حمزة دياب.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي منح مروان حامد في حفل افتتاح الدورة السادسة يوم الخميس الماضي جائزة الإنجاز الإبداعي، وسلمته التكريم النجمة يسرا.

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