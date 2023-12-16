الجونة السينمائي.. مروان حامد: "إبراهيم الأبيض" عالم بعيد عني وأي حاجة جديدة بدخلها لازم أذاكرها

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تحدث المخرج مروان حامد في ندوة أقيمت ضمن برنامج تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي، اليوم السبت ١٦ ديسمبر، عن فيلم إبراهيم الأبيض. وقال إن الفنان والكاتب عباس أبو الحسن كتب العمل بدقة شديدة ووصف جيد لهذا العالم، مشيرا أنه سأله هل هذه الحكايات موجودة، وكاتب إجابته من خلال ملف به قصائص من جرائد عن حوادث من هذا العالم، مضيفا "كان حاجة بعيدة جدا عني واستهواني اعرف هذا العالم".

وتابع "أي حاجة جديدة بدخلها لازم أذاكرها في الاول، ومكنتش عملت قبل تراب الماس حاجة إثارة، كنت درستها لكن نسيتها ولم أقدمها وأعدت مشاهدة أعمال ألفريد هيتشكوك وكلاسيكيات قديمة أسست حاجات أساسية عن إزاي تحكي بصريا النوع ده من الأعمال".

وتشهد الندوة حضور: يسرا، تامر حبيب، يسري نصر الله، سلوى محمد علي، أحمد داش، محمد فراج، هنا شيحة، بسنت شوقي، هدى المفتي، صفي الدين محمود، أحمد حاتم، أبو.

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