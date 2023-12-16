أبرزها "مهرجان الجونة".. دعم فلسطين يسيطر على أزياء النجوم والفعاليات والأعمال الفنية (صور وفيديوهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، حرص عدد من النجوم والفنانين على دعم القضية الفلسطينية بطرق مختلفة، سواء من خلال تفاصيل في أعمالهم الفنية أو من خلال إطلالاتهم في المهرجانات الفنية، وآخرها مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى 21 من ديسمبر الجاري.

مهرجان الجونة السينمائي

وفي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، قال المهندس سميح ساويرس أحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي ومؤسس مدينة الجونة إن هناك ضرورة لتسليط الضوء على الحضارة، وعلى الأشقاء الفلسطينيين وقدرتهم على تقديم سينما، حتى لا يكون هناك صوت وحيد يقول إنه لا يوجد سوى مشاهد القتل فقط.

للتفاصيل.. سميح ساويرس من "الجونة السينمائي": الشعب الفلسطيني لديه سينما ويريد أن يعيش

وأعلن القائمون على مهرجان الجونة انطلاق الدورة السادسة في موعد استثنائي، مع تواجد عدد كبير من نجوم وصناع السينما العربية والعالمية، وكانت البداية مع السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، قبل عرض فيلم يتناول معاناة الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ.

للتفاصيل.. عرض فيلم عن معاناة الشعب الفلسطيني في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

بعدها صعد النجم محمود حميدة لإلقاء كلمته، التي حملت معان إنسانية مؤثرة، أكد فيها أن هناك مسؤولية نتقاسمها جميعا على أكثر أوقات الإنسانية ظلاماً، واعتبر أنهم كمبدعين وناقلي حقيقة يمتلكون هذه القدرة، وعليهم واجب لأنهم رواة القصص غير المرئية.

للتفاصيل.. محمود حميدة في افتتاح مهرجان الجونة: "مش هطلب نقف حداد لأني لا أريدكم أن تنسوا شهداء فلسطين"

كلمة حميدة تلتها مشاركة المطربة الفلسطينية -التشيلية إليانا، التي قدمت أغنية بعنوان "غصن الزيتون"، قدمت من خلالها العديد من المعاني الإنسانية تجاه ما يجري في الوقت الحالي.

للتفاصيل.. شاركت بأغنية الافتتاح بمهرجان الجونة.. من هي المطربة الفلسطينية "إليانا"؟

أغنية مؤثرة قدمت لأطفال فلسطين باللغة الإنجليزية، قدمها المطرب "أبو" وحملت اسم "The World Is Blind" نالت استحسان الحضور.

للتفاصيل.. افتتاح الجونة السينمائي.. المطرب أبو يغني لأطفال فلسطين " the world is blind"

وفي أول أيام مهرجان الجونة، ظهر الفنان محمد فراج على مسرح الحفل الافتتاحي مرتديا دبوس بدلة معدني بتصميم العلم الفلسطيني.

للتفاصيل.. محمد فراج يدعم فلسطين بهذه الطريقة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

والفنانة نسرين طافش على السجادة الرملية لمهرجان الجونة السينمائي، زينت فستانها بكوفية بتصميم الشال الفلسطيني على كتفيها في اليوم الأول، وفي اليوم التالي بفستان مُزين بأكمام بتصميم وألوان الشال الفلسطيني.

والفنانة بشرى عبرت عن دعمها أيضاً للقضية في ثاني أيام الجونة، إذ ظهرت مرتدية شنطة بألوان العلم الفلسطيني.

للتفاصيل.. بشرى تتألق على السجادة الرملية للجونة السينمائي رغم إصابتها

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة، عن برنامج تضمن عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مـؤسسة الفيلم الفلسطيني، وذلك لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غير الإنسانـية في غزة.

وقالت النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته السادسة :"المهرجان شعاره سينما من أجل الإنسانية ومعتقدش ان في أداة أقوى من الفن تفكر الإنسان بإنسانيته، سلاح قوي ومؤثر، وبنهدي كل لقطة لشعب عظيم علم الدنيا كلها اسمى معاني الانسانية شعب شعب عدوه بيحاربه انعدمت منه الإنسانية اطفال ستات ورجالة وشباب، شباب فلسطين العظيمة القوية انتوا ديما في قلوبنا".

فعاليات أخرى

في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، أظهر الفنان صدقي صخر على السجادة الحمراء دعمه للقضية الفلسطينية بارتداء دبوس على بدلته لشخصية" حنظلة" التي رسمها ناجي العلي، وترمز للمقاومة الفلسطينية.

والفنانة ياسمين عبد العزيز رفقة زوجها الفنان أحمد العوضي في مهرجان وشوشة، حاولت إرسال رسالة تضامن لأهل غزة، فرفعت علم فلسطين على السجادة الحمراء أثناء التصوير.

مسلسل زينهم

لم يقتصر دعم القضية الفلسطينية فقط على الفعاليات الفنية، إنما اتضح ذلك في تصرفات عدد من النجوم في بعض الأعمال الفنية، ومنها مسلسل "زينهم" الذي يُعرض حاليًا على منصة شاهد whatch it،

والذي أشاد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دعمه غير المباشر للقضية الفلسطينية، وعبر المتابعين عن ملاحظتهم لهذه التفاصيل البسيطة في إحدى المجوعات الفنية على فيسبوك "ما يطلبة المشاهدون"، وجاءت أبرز التعليقات "ياريت التفاصيل دي تكون في أغلب المسلسلات"، "كل الدعم"، "تفاصيل جميلة اللهم انصر أهل غزة".

واتضح دعم القضية الفلسطينية في عدد من مشاهد المسلسل نستعرض أبرزها:

عبارة "فلسطين ليست محتوى.. غزة تموت"، مكتوبة على صخرة ومرسوم بجوارها علم فلسطين، وفي مشهد آخر ضمن أحدالمسلسل ظهر الفنان علي السبع مرتديًا "كاب" باللون الأبيض مُزين بعلم فلسطين.

كما حرص صناع المسلسل على دعم المقاطعة أيضاً، وذلك باستبدال المشروبات الغازية الأمريكية بأخرى مصرية، إذ ظهر أبطال المسلسل وهم يتناولون "مشروب غازي مصري" في أحد المشاهد في كافية.

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