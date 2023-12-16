بعد طلاقها.. إنجي علاء بـ الأسود في مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت السيناريست إنجي علاء جمهورها بصورًا، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت إنجي في الصور بإطلالة سوداء، خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

أعلنت السيناريست إنجي علاء انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف، وذلك يوم الثلاثاء 28 نوفمبر الماضي.

وكتبت إنجي، عبر حسابها الرسمي بموقع "x"، :" قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وأضافت:"دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

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