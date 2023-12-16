"ببالغ الحزن والآسى".. راغب علامة ينعى الشيخ نواف الأحمد الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى المطرب اللبناني راغب علامة، الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت.

ونشر علامة صورة الشيخ نواف، عبر حسابه الرسمي بموقع "x"، وعلق:" ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. في هذا الوقت الحزين نتذكر فضائله كقائد حكيم، أحبّ وأخلص لبلاده وشعبه، كما رعى الأعمال الخيرية في الكويت والعالم، وكان أباً لليتامى والمساكين، أسكنه الله فسيح جنانه، وأتوجّه بأحرّ التعازي للكويت الشقيقة دولةً وحكومةً وشعباً".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الدولة نواف الجابر الصباح، اليوم السبت، بعدما قطع التلفزيون الكويتي إرساله وبدأ في بث القرآن الكريم.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، أمس الجمعة، أكد أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كانت مستقرة.

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