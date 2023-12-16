تألقت بالأخضر.. يسرا بإطلالة كاجوال في ثالث أيام الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

شاركت الفنانة يسرا صباح اليوم الثالث، في فعاليات ندوة "جيمناي" لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، وتألقت بإطلالة كاجوال أنيقة.

وارتدت يسرا جاكيت باللونين الأخضر مع الأسود، وبنطلون أسود واسع، ونسقت معهما نظارة شمسية سوداء، مع حذاء رياضي أسود.

واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي 23 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.

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