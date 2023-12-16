فن ومشاهير

أحمد داش بإطلالة كاجوال في فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند سامي

ظهر الفنان الشاب أحمد داش بإطلالة "كاچوال" من خلال جلسة جيميناي أفريقيا، اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر، ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

وظهر مرتدي "شورت" باللون الأسود، مع "تي شيرت"باللون الأسود، وحذاء رياضي باللون الأبيض.

اعتمد بعض الإكسسورات في الأيد ونظارة شمس باللون البني.

وانطلق حفل فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي،يوم الخميس 14 ديسمبر وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، ويستمر حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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