شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك وهدى المفتى وبسنت شوقى ينضممن لجلسة جيمناى أفريقيا بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنانون صبا مبارك، وبسنت شوقى، وهدى المفتى، والمخرج شريف مندور، والمخرج مرقس عادل، والفنانة كريمة منصور إلى جلسة "جيمناى أفريقيا" المقامة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة.

ويحضر الجلسة منذ البداية المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتج هشام سليمان، عمرو منسى المدير التنفيذي والمؤسس المشارك، هنا شيحة، بشرى، كمال زادة، مدير التصوير أحمد المرسى وداليا شوقى التى تقدم الجلسة.





جلسة جيمناى أفريقيا

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.

وتضم الدورة السادسة 23 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.