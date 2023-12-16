شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد: الفضول سبب حبى للسينما واستنيت إبراهيم الأبيض 8 سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج مروان حامد، خلال الجلسة النقاشية المقامة بالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، أن تجربته فى معهد السينما كانت مهمة وثرية وأضافت له الكثير حيث تعرف على أساتذة كبار واستفاد منهم وتعلم العديد من الأمور مشيرًا إلى أن السينما لابد أن تكون حياة الشخص الذى يريد العمل فيها.

وأضاف مروان حامد أن دراسة السينما مهمة للغاية ولكن الشهادة ليست الأساس والمثال على ذلك والدى وحيد حامد لم يدرس السيناريو وليس معه شهادة من المعهد، متابعًا: "الواحد طول الوقت لازم يبقى بيدرس والمرحلة دى لا تنتهى ولا تتوقف لأن الحياة متغيرة والسينما أيضًا متغيرة والواحد بيتغير وزوقه ورؤية للأمور تختلف".

وشدد مروان حامد على أن الفضول يعد من أهم أسباب حبه للسينما قائلاً: "صانع السينما لابد أن يكون لديه الرغبة والفضول فمثلاً فيلم "إبراهيم الأبيض"استغرقت 8 سنوات محاولات لعمله لأ كنت عاوز اتقرب من العالم ده وأدخل فيه وإذا لم يكن عند شغف لهذا الفيلم مكنتش كملت 8 سنين منتظرة".

ويحضر الماستر كلاس يسرا، أحمد حاتم، أحمد داش، المخرج يسرى نصر الله، نور النبوى، المخرج هانى خليفة، المخرج تامر محسن، المطرب أبو، الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، الفنانة التونسية فاطمة ناصر، الفنانة التونسية سميرة مقرون، المخرج تامر عشرى، المخرج شريف البندارى، هشام عاشور، علا رشدى، الكاتبة انجى علاء، سارة عبد الرحمن.

ومنح مهرجان الجونة السينمائي جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.

تمتد مسيرة مروان حامد الفنية لأكثر من 20 عاماً، وتشمل إلى جانب الإخراج، الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، بالاضافة إلى إخراج العديد من الإعلانات التجارية والأفلام الوثائقية القصيرة.

تخرّج مروان حامد في المعهد العالي للسينما عام 1999، وعمل مساعد مخرج لشريف عرفة، قبل أن يبدأ مشواره الفني بالفيلم القصير "لي لي" المقتبس من قصّة قصيرة ليوسف إدريس. ولاقى الفيلم نجاحاً باهراً، فائزاً بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة الجمهور في مهرجان كليرمون فيران، والجائزة الذهبية من أيام قرطاج السينمائية، والجائزة الفضية من مهرجان ميلانو للسينما الإفريقية.

في 2006، أخرج أول أفلامه الروائية الطويلة: "عمارة يعقوبيان". سيناريو وحيد حامد اقتبسه عن الرواية الأكثر مبيعاً لعلاء الأسواني. وضم الفيلم، الذي اعتُبر أضخم الانتاجات المصرية في ذلك الوقت، عدداً كبيراً من النجوم، من بينهم عادل إمام ونور الشريف ويسرا، واستكمل مشواره المليئ بالأفلام الكبيرة والناجحة.