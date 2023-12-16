شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس حسام صالح يحضر ماستر كلاس مروان حامد بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على حضور ماستر كلاس المخرج وحيد حامد ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة.

فيما حرص عدد من الفنانين على حضور ماستر كلاس المخرج مروان حامد المقام على هامش تكريمه بالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، ومن أبرز الحضور النجمة يسرا والمخرج يسري نصر الله وعمرو منسي الرئيس التنفيذي للمهرجان وأحمد حاتم، أحمد داش، نور النبوى، المطرب أبو، الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، الفنانة التونسية فاطمة ناصر، الفنانة التونسية سميرة مقرون، المخرج تامر عشرى، المخرج شريف البندارى، هشام عاشور، علا رشدى، الكاتبة إنجى علاء، سارة عبد الرحمن.

ومنح مهرجان الجونة السينمائي جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.

تمتد مسيرة مروان حامد الفنية لأكثر من 20 عاماً، وتشمل إلى جانب الإخراج، الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، بالاضافة إلى إخراج العديد من الإعلانات التجارية والأفلام الوثائقية القصيرة.

تخرّج مروان حامد في المعهد العالي للسينما عام 1999، وعمل مساعد مخرج لشريف عرفة، قبل أن يبدأ مشواره الفني بالفيلم القصير "لي لي" المقتبس من قصّة قصيرة ليوسف إدريس. ولاقى الفيلم نجاحاً باهراً، فائزاً بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة الجمهور في مهرجان كليرمون فيران، والجائزة الذهبية من أيام قرطاج السينمائية، والجائزة الفضية من مهرجان ميلانو للسينما الإفريقية.

في 2006، أخرج أول أفلامه الروائية الطويلة: "عمارة يعقوبيان". سيناريو وحيد حامد اقتبسه عن الرواية الأكثر مبيعًا لعلاء الأسواني. وضم الفيلم، الذي اعتُبر أضخم الانتاجات المصرية في ذلك الوقت، عددًا كبيرًا من النجوم، من بينهم عادل إمام ونور الشريف ويسرا، واستكمل مشواره المليئ بالأفلام الكبيرة والناجحة.