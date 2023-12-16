شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد: باكتشف العالم بالسيناريو قبل رؤيتى له حتى تكون له مصداقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج مروان حامد، خلال الجلسة النقاشية فى مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، عن كواليس أبرز الأعمال التي قدمها قائلاً: فيلم إبراهيم الأبيض كسيناريو كان مليان عالم غريب وكتبه عباس أبو الحسن بدقة شديدة ولما اتكتب سألته هو العالم ده موجود".

وتابع مروان حامد: بس عباس كان معاه مجموعة كبيرة من الأوراق التي تتضمن الكثير من الجرائم والحوادث الحقيقية ومتنوعة وشبيهة لقصة إبراهيم الأبيض، وكنت حابب أعرف شخصيات هذا العالم خاصة إن في حاجة مشتركة في علاقات الحب والألم بينها.

واستكمل مروان حامد: في أعمالي ببدأ اكتشف العالم أكتر إللي هعمله والشخصيات وبعد كده ابدأ أشوف الفيلم كمخرج ولكن مش بعرف لما يجيلي سيناريو آخد قرار مباشر واختار أماكن التصوير.

وأضاف مروان حامد: لازم في شغلي أقدر أخلق واقع للفيلم عشان الناس تصدقه، زي عمارة يعقوبيان إحنا صورنا في عمارة أخرى غير الحقيقية لعدم حدوث اتفاق وكانت العمارة الأخرى واقعية أكثر من الحقيقية، وهنا أدركت مش لازم تكون متمسك بكل حاجة لأن أحيانًا بيكون الحل أفضل من اختيارك الأولاني.

وحرص عدد من الفنانين على حضور ماستر كلاس المخرج مروان حامد المقام على هامش تكريمه بالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، ومن أبز الحضور يسرا، أحمد حاتم، أحمد داش، المخرج يسرى نصر الله، نور النبوى، المطرب أبو، الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، الفنانة التونسية فاطمة ناصر، الفنانة التونسية سميرة مقرون، المخرج تامر عشرى، المخرج شريف البندارى، هشام عاشور، علا رشدى، الكاتبة انجى علاء، سارة عبد الرحمن.

ومنح مهرجان الجونة السينمائي جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.

تمتد مسيرة مروان حامد الفنية لأكثر من 20 عاماً، وتشمل إلى جانب الإخراج، الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، بالاضافة إلى إخراج العديد من الإعلانات التجارية والأفلام الوثائقية القصيرة.

تخرّج مروان حامد في المعهد العالي للسينما عام 1999، وعمل مساعد مخرج لشريف عرفة، قبل أن يبدأ مشواره الفني بالفيلم القصير "لي لي" المقتبس من قصّة قصيرة ليوسف إدريس. ولاقى الفيلم نجاحاً باهراً، فائزاً بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة الجمهور في مهرجان كليرمون فيران، والجائزة الذهبية من أيام قرطاج السينمائية، والجائزة الفضية من مهرجان ميلانو للسينما الإفريقية.

في 2006، أخرج أول أفلامه الروائية الطويلة: "عمارة يعقوبيان". سيناريو وحيد حامد اقتبسه عن الرواية الأكثر مبيعاً لعلاء الأسواني. وضم الفيلم، الذي اعتُبر أضخم الانتاجات المصرية في ذلك الوقت، عدداً كبيراً من النجوم، من بينهم عادل إمام ونور الشريف ويسرا، واستكمل مشواره المليئ بالأفلام الكبيرة والناجحة.