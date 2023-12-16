شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عمار يكشف كيف انتصر الإعلام المصرى فى صناعة الوعى بـ"ملعب الفن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش الكاتب الصحفى مصطفى عمار، قضية كيف انتصر الإعلام المصري خلال الفترة الماضية في صناعة الوعي،

وذلك فى حلقة خاصة من ملعب الفن على راديو أون سبورت FM، الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، علي الهواء مباشرة.

ويتطرق عمار للحديث عن دور الإعلام المصري في صناعة الوعي، وكيف كسب الإعلام معركته، ضد محاولات التزييف، والتسطيح، وغيرهما من المحاولات الفاشلة، وكذلك كيف استعاد الإعلام المصري الثقة مع الجمهور المصرى.

يذكر أن برنامج ملعب الفن من يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة، علي راديو أون سبورت FM، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفي عمار ويرأس تحريره أشرف شرف.