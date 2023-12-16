شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد: تعلمت بعد "الأصليين" إنى لازم أبقى واضح أكثر وبقيت أطور من نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج مروان حامد عن تجربة فيلم "الأصليين" وأنه تعلم كثيرًا من التجربة، لأنه كان يتخيل وقت تنفيذه أمور وبعد العرض أمور أخرى موضحًا: "بعد ما عملت الفيلم حسيت إن فى حاجات مكنتش واضح فيها وبعد كده حاولت اتجنبها فى أعمالى اللى بعد كده وبقيت أطور من نفسى".

وأضاف حامد خلال الجلسة النقاشية المقامة بالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى: "محدش بيبقى عارف نتيجة أى عمل بيعمله والواحد بيدخل التجربة ويطلع منها اتعلم كتير، وأنا بعد تجربة الأصليين تجنبت حاجات عملتها وحسيت انى كمخرج كنت لازم أبقى أكثر وضوحًا وأكثر بساطة، وأنا بعتز جدًا بالفيلم والتجربة لأن كان فيها مغامرة".

وأشار مروان حامد إلى أنه دائمًا ما يخاف من الأكشن، مضيفًا: "كلنا بتتفرج على أفلام من هوليود وهم فى هذه المنطقة متفوقين جدًا بالإمكانيات والتقنيات وكل شىء، وأنا أحاول بقدر الإمكان أنى أبقى شغال من واقعنا، ففى فيلم إبراهيم الأبيض، الأكشن كله موجود في دراستنا واستخدام الأسلحة البيضاء، كما أن التصوير لابد أن يكون شكل آمن وبدون خطورة وفى نفس الوقت المشهد يبقى مدهش".

ويحضر الجلسة النقاشية عدد من الفنانين على رأسهم يسرا، أحمد حاتم، أحمد داش، المخرج يسرى نصر الله، نور النبوى، المخرج هانى خليفة، المخرج تامر محسن، المطرب أبو، الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، الفنانة التونسية فاطمة ناصر، الفنانة التونسية سميرة مقرون، المخرج تامر عشرى، المخرج شريف البندارى، هشام عاشور، علا رشدى، الكاتبة انجى علاء، سارة عبد الرحمن.

ومنح مهرجان الجونة السينمائي جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.

تمتد مسيرة مروان حامد الفنية لأكثر من 20 عاماً، وتشمل إلى جانب الإخراج، الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، بالاضافة إلى إخراج العديد من الإعلانات التجارية والأفلام الوثائقية القصيرة.

تخرّج مروان حامد في المعهد العالي للسينما عام 1999، وعمل مساعد مخرج لشريف عرفة، قبل أن يبدأ مشواره الفني بالفيلم القصير "لي لي" المقتبس من قصّة قصيرة ليوسف إدريس. ولاقى الفيلم نجاحاً باهراً، فائزاً بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة الجمهور في مهرجان كليرمون فيران، والجائزة الذهبية من أيام قرطاج السينمائية، والجائزة الفضية من مهرجان ميلانو للسينما الإفريقية.

في 2006، أخرج أول أفلامه الروائية الطويلة: "عمارة يعقوبيان". سيناريو وحيد حامد اقتبسه عن الرواية الأكثر مبيعاً لعلاء الأسواني. وضم الفيلم، الذي اعتُبر أضخم الانتاجات المصرية في ذلك الوقت، عدداً كبيراً من النجوم، من بينهم عادل إمام ونور الشريف ويسرا، واستكمل مشواره المليئ بالأفلام الكبيرة والناجحة.