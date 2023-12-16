شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد: علاقة المخرج والمنتج شراكة ولابد من الاجتماع على حب السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج مروان حامد عن العلاقة بين المخرج والمنتج خصوصًا فى الأفلام المكلفة إنتاجيًا وقال: "المخرج والمنتج شركاء مع بعض وعندما دخلت عالم الفن كنت بشوف فنانين بينتجوا وخصوصا فترة والدى فكانوا بينتجوا علشان بيحبوا السينما وده اللى لازم يحصل المنتج لازم يكون بيحب السينما.

وأوضح مروان حامد خلال الجلسة النقاشية المقامة بالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى أن المخرج دوره إنه يكون فاهم اقتصاد أى فيلم يدخله ويكون واعى أنه ممكن يخفض من طلباته بما لا يخل بالرؤية العامة للموضوع، لافتًا إلى أن الفيلم الناجح سواء فى شباك التذاكر أو المهرجانات يساعد على زيادة إنتاج الأفلام والفرص هتزيد والناس هتلاقى فرص أكبر".

وحضر الجلسة النقاشية عدد من الفنانين على رأسهم يسرا، أحمد حاتم، أحمد داش، المخرج يسرى نصر الله، نور النبوى، هنا شيحة، المخرج هانى خليفة، المخرج تامر محسن، المطرب أبو، المخرجة مريم أبو عوف، الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، الفنانة التونسية فاطمة ناصر، الفنانة التونسية سميرة مقرون، المخرج تامر عشرى، المخرج شريف البندارى، هشام عاشور، علا رشدى، الكاتبة انجى علاء، سارة عبد الرحمن، محمد حاتم، انجى كيوان،

ومنح مهرجان الجونة السينمائي جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.

تمتد مسيرة مروان حامد الفنية لأكثر من 20 عاماً، وتشمل إلى جانب الإخراج، الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، بالاضافة إلى إخراج العديد من الإعلانات التجارية والأفلام الوثائقية القصيرة.

تخرّج مروان حامد في المعهد العالي للسينما عام 1999، وعمل مساعد مخرج لشريف عرفة، قبل أن يبدأ مشواره الفني بالفيلم القصير "لي لي" المقتبس من قصّة قصيرة ليوسف إدريس. ولاقى الفيلم نجاحاً باهراً، فائزاً بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة الجمهور في مهرجان كليرمون فيران، والجائزة الذهبية من أيام قرطاج السينمائية، والجائزة الفضية من مهرجان ميلانو للسينما الإفريقية.

في 2006، أخرج أول أفلامه الروائية الطويلة: "عمارة يعقوبيان". سيناريو وحيد حامد اقتبسه عن الرواية الأكثر مبيعاً لعلاء الأسواني. وضم الفيلم، الذي اعتُبر أضخم الانتاجات المصرية في ذلك الوقت، عدداً كبيراً من النجوم، من بينهم عادل إمام ونور الشريف ويسرا، واستكمل مشواره المليئ بالأفلام الكبيرة والناجحة.