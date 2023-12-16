شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير ينطلق غدًا بمشاركة 34 فيلمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء غدٍ الأحد 17 من الشهر الجاري، الدورة الخامسة "الاستثنائية" من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدار الأوبرا المصرية، وقد صرح رئيس المهرجان المخرج وحيد صبحي بأن الدورة تحمل شعار "هنفضل نحلم - السينما سلاحنا"، لتواكب الأحداث الحالية مؤكدًا أن الدورة ستعمل على دعم القضية الفلسطينية لأن هذا هو الدور الذي لابد أن يلعبه الفن والمهرجانات والأنشطة الفنية بشكل عام ويستمر المهرجان حتي يوم 20 من نفس الشهر.

وقال مدير المهرجان الناقد أحمد النبوي إن هذه الدورة يشارك فيها 34 فيلمًا روائيًا وتسجيليًا قصيرًا من مصر ودول مختلفة، ويتنافسون فيها على أربع مسابقات، مسابقة الفيلم الروائي القصير الدولي ومسابقة الفيلم التسجيلي ومسابقة الفيلم الروائي المصري ومسابقة أفلام الشباب، إضافة إلى تنظيم مجموعة من الورش المجانية في القاهرة والإسكندرية، منها ورشة مبادئ سيناريو الفيلم القصير منخفض التكلفة للباحث والناقد السينمائي أحمد المسيري والتي تقام بمدينة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ومجموعة من الماستر كلاس بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا بالقاهرة منهم ماستر كلاس أداء الممثل في الفيلم المستقل والفيلم التجاري للفنان الكبير أحمد كمال يوم الأحد 17 من ديسمبر.

وفي يوم الإثنين 18 من ديسمبر تقام ورشة تحت عنوان "درامية مصادر الإضاءة الطبيعية و الصناعية نهار وليل داخلي وخارجي" لمدير التصوير نزار شاكر، وفي يوم الثلاثاء 19 ديسمبر تقام ورشتان منهم ورشة تحت عنوان سيناريو الفيلم القصير دراميا و إنتاجيا للدكتورة ثناء هاشم أستاذ مساعد قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما، وورشة توجيه الممثل للمخرجة جيهان إسماعيل، وفي يوم الأربعاء الموافق 20 من ديسمبر ورشة الإخراج السينمائي للمخرج خالد الحجر، وكل ورش المهرجان تقدم مجانا للجمهور.