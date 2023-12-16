ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة اللبنانية إليسا على القرار القضائي الذي قضى بالحكم لصالحها في قضية أغنية العقد، ضد شركة وتري.

وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص: "القضاء اللبناني قال للمرة الثانية خلال سنة كلمتو بموضوع "وتري" و أكد إنو ما إلا صفة لتمثيلي، بإنتظار القضاء الإماراتي لي عندي كامل الثقة في يقول كلمتو كمان بباقي التجاوزات ، بقلكن ما راح يصح إلا الصحيح بسبب كل الثقة لعندي ياها بأصحاب الضمائر العادلة بي حايلا قضاء بالعالم والثقة الأكيدة بصديق وفي مؤمن بحقي قبل ما يكون المحامي لي بمثلني، شكرا مارك حبقةو كامل فريقك القانوني".

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من إليسا على حكم قضيتها ضد "وتري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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