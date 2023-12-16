شام الذهبي تستعرض حملها باللونين الأزرق والزهري.. فما هو جنس جنينها؟

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت شام الذهبي إبنة الفنانة السورية أصالة الجمهور صورتين لها، إسعرضت فيها حملها باللونين الزهري والأزرق، كنوع من تخيير الجمهور حول جنس مولودها.
وكتبت شام: "ياترا بنت ولا ولد؟ اكيد صولا عرفتكم"، لترد عليها أصالة ثاقلة: "الله يحفظ روحي دنيتي عمري كلّه بنت الشام الشاميًه".
وكشفت أصالة عن ان ابنتها شام ستُنجب طفلة، وذلك خلال تواجدها على المسرح، اذ بداية أخذت رأي الجمهور بطرافة اذا كانوا يرغبون بأن تتحدث على المسرح، وبعدها أعلنت هذا الخبر السعيد، مضيفة: "ادعولها يا رب تقوم بألف سلامة".
وقد تلقّت الكثير من التهاني من قبل الحضور وعدد كبير ايضا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
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