نادر أبو الليف يعاتب مصطفى كامل بهذه الكلمات ولهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - كتب الفنان المصري نادر أبو الليف في منشور له رسالة يعاتب فيها الفنان المصري مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بسبب وفاة عادل أنور.

وقال نادر أبو الليف: “معقول العالم كله يعزيني في وفاة أخويا الفنان عادل أنور ونقابة المهن الموسيقية ولا حس ولا خبر.. بشكر كل الشكر الزملاء المسؤولين عن نقابة المهن الموسيقية وعلى رأسهم النقيب الزميل مصطفى كامل وكل الزملاء في مجلس نقابة المهن الموسيقية”.

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر أعلن وفاة الفنان عادل أنور، الذي اشتهر بتقديم عدد من الأعمال الكوميدية، وكتب أيمن بهجت قمر: “ لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان : عادل انور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه”.

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