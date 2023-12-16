بالفيديو - أنور ناي يصدر أحدث أغانيه " حراقة "

ميرنا وليد - بيروت - أصدر مغني الراب، وصانع المحتوى الجزائري أنور ناي، أغنية جديدة له على طريقة الفيديو كليب بإسم " Haraga - حراقة " وتتحدث الأغنية عن معاناة الشباب في الوطن العربي، ورغبتهم بالهجرة بسبب الظروف

ويقول مقطع من كلماتها :

يا البحار غير ديماري * نريسكي وأنا صغير بصغري

يا لميمة غير سمحيلي * ما بقات بنة فالحياة

في بلادي عكسو الزاوالي * سلكها غربة نعيش بقدي

ندير التاويل لشتى سنوفري * وكيلهم ربي فيلمان

يذكر أن الإسم الحقيقي للرابر أنور ناي، هو محمد أنور دير وهو من مواليد 21 أبريل/نيسان 1993 من مدينة الجسور المعلقة قسنطينة في الجزائر وبدأ مسيرته الفنية عام 2007 ومن أشهر أغانيه : أغنية غدارة متتعشريش التي نالت ملايين المشاهدات وأغنية مغبون وأنسايني والكثير من الأغاني ويتميز أنور ناي بالمواضيع التي تحكي عن واقع الشباب و عدة أنواع من موسيقية الهيب هوب ( old school و new school ).

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