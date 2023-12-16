تفاصيل الجلسة النقاشية «إشعال صناعة الأفلام» بالجونة السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - ناقشت الجلسة النقاشية التي أقيمت اليوم السبت في قاعة الكهف في البلازا تحت عنوان "جيميناي أفريقيا" -" إشعال صناعة الأفلام" عدد من الموضوعات الهامة في مجال صناعة الأفلام، والجلسة شهدت حضور عدد من الفنانين والمهتمين بصناعة السينما ومنهم المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا، والمصور السينمائي المصر أحمد المرسي، والممثلة والمنتجة المصرية بشرى رزة، ساره بتادينى مدير المحتوى بشركه وياك والممثلة هدى المفتي، والمخرج مرقس عادل.

بدأ اليوم بكلمه ترحيبه لداليا شوقى حيث عبرت عن سعادتها بطاقة الجمهور وقالت اننا سنحاول ان نمزج عالم التك والسينما للتمكين من أجل تسهيل صناعة الأفلام وأوضحت ان الجلسة ستحتوي على 12 PITCH لشركات ناشئة وكان لكل شركة 4 دقائق لعرض مشروعاتهم ومناقشتها مع الحكام وتناولت الجلسة النقاشية عدة محاور ومواضيع رئيسية وبدأت بمقدمه من للمهندس عدلي توما حيث أوضح ما معنى سينما تك وأوضح ان لدينا الان أكثر من 1000 من رواد الاعمال في السينما تك وان هدفنا هو تطوير الصناعة وتحويل الأحلام إلى حقيقة مع الأفكار التي سيتم عرضها اليوم.

Green Beamكانت اول شركه تبدا عرض فكرتها وهى شركه للمحافظة على البيئة وهى شركه معنيه وصديقه للبيئة.كلاكس ادز كانت الشركة الثانية التي تعرض فكرتها من اول منصة صوتيه رقميه في العالم وهي التطور الطبيعي للراديو

StepInside CinemaTech كانت الشركة الثالثة تعرض فكرها ومنتجها وهى تحويل تجربه التسويق وكيف يمكن استخدام الواقع الافتراضي,VR في عمليه انتاج وصناعه الأفلام

Ultimate Battle Royale كانت الشركة الرابعة لعرض فكرتها وهى إعادة تعريف مراكز التسوق وتجارب الترفيه العائلي

Heptaكانت الشركة الخامسه التي تعرض فكرتها هى شركه الشباك الواحد One Stop Hub لصناعه الأفلام وكانت الشركة السادسهKoma Waidi لإنتاج أفلام باستخدام هواتف محمولة ويليهاFillmmajor لإنتاج الأفلام القصيرة وجاء بعدها شركه Lconnect لتوصيل وسد الفجوة بين الموهبين وصناع الأفلام وبعدها شركه الكشك وهى مدرسة لصانعي الأفلام من الأطفال وصانعي المحتوى ثم شركه Venu Aiوهى شركه تجمع الاشخاص معًا وتساعد في البحث عن المساحات الإبداعية الفريدة من نوعها وبعدها جاءت شركه Heads وهى مركز للكتابة الإبداعية وكانت شركه Fix It In Post من اخر الشركات التي تعرض افكرها و هي اول شركه انتاج AI .

واختتمت الجلسة بالنقاش على فكره الAI وتأثره على مستقبل صناعه الأفلام وأنه ليس ألا اداه للتسهيل وليس لاستبدال المواهب وبعدها تم التصويت ثم الإعلان عن 3 فائزين لاستلام درع تكريمى من قبل لجنه التحكيم وكانوا كالتالي:

الجدير بالذكر أن النسخة السادسة من مهرجان الجونة المقامة تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية" تستضف عدد من الدورات الإرشادية والجلسات النقاشية وورش العمل الجديدة،ضمن البرامج التي تعقدها منصة الجونة السينمائية خلال فعاليات المهرجان، بهدف العمل مع صناع السينما الناشئين لتطوير محتوى النصوص السينمائية.