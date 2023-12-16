موعد افتتاح المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر بعد تأجيله

ياسر رشاد - القاهرة -

المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر .. في ضوء إعلان حالة الحداد العام لرحيل أمير دولة الكويت، وتفعيلا لإعلان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بتعليق الأنشطة والفعاليات الفنية بالمواقع الثقافية التابعة للوزارة بأنحاء الجمهورية، اعتبارا من اليوم السبت ولمدة ثلاثة أيام.

موعد افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب

تقرر تأجيل افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، لتقام في الثامنة مساء بعد غد الاثنين 18 ديسمبر، بساحة أبو الحجاج بالأقصر.

وكان من المقرر ان تفتتح الدكتورة نيڤين الكيلاني، وزير الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، في السابعة مساء غد الأحد 17 ديسمبر، بساحة أبو الحجاج بالأقصر، بحضور ممثلي منظمة اليونسكو، وقيادات وزارة الثقافة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، غير ان وفاة امير الكويت ، واعلان الحداد العام تسبب فى التأجيل.

هذا ويشهد حفل الافتتاح مساء الاثنين تكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، مؤسس المهرجان والذي تحمل دورة هذا العام اسمه، وذلك بحضور الفنان أحمد الشافعي مخرج المهرجان.

ويشرف على تنظيم المهرجان الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وذلك بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي وفرع ثقافة الأقصر.

ومن المقرر أن تقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج باقي أيام المهرجان، بدءا من الساعة الثالثة عصرا، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميا في السادسة مساءً، حتى ختام المهرجان في 20 ديسمبر الحالي.

والمعروف أن لعبة التحطيب هي الأكثر انتشارا في احتفالات نجوع وقرى صعيد مصر، ومن الفنون الموروثة من الحضارة المصرية القديمة، وفي عام 2016 سجلت اللعبة في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" وأدرجت بقائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي.