شاهد هكذا رد سعود القحطاني على متابعة قالت له: أمك تكلم رجال ما تعرفه

رد مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، سعود القحطاني، على متابعة قالت له: “أمك تكلم رجال ما تعرفه”.

وقال خلال مقطع فيديو: “إذا أمي تكلم رجال ما تعرفه، فهذا يعني أنها رجل. لكن أمي هي التي وظفتني، وراجعت فيني في كل محل، ودخلت دوائر حكومية. وإذا قالوا ولي أمرك، جات أمي دخلت عندي المدرسة وتشوف وش مسوي من مشاكل.

وتابع: “إذا واجهتني مشاكل في الحياة، أمي هي التي جت معي، وكل شيء أمي. فما المشكلة إذا تكلمت أمي رجال؟”.

وأضاف: “لا أحد يجيء لي ويقول لي أن أمي امرأة، ولا أحد يسمع صوتها. يجب أن تحترم أمك، حتى لو تكلمت قدامك مع رجل. يجب أن تقف مثل الجندي وتنتهي من كلامها، ثم تتكلم. لأن هذه هي التي ربتك، وهذه التي تعبت عليك في الدنيا”.

واختتم قائلاً: “الأم لا يجب أن يعيبها أحد. أنا من الناس الذين أشاركهم كل شيء في حياتي، حتى في البرامج التي أقدمها. وأي شيء أوقع فيه مع إعلاناتي، أمي تعرفه قبل أن أفعل أي شيء، لأنها جزء من حياتي. لقد أعطتني من صحتها ومن عظامها وأكلها. فهل اليوم سأفشل منها لأن صوتها طالع عند الرجال؟”.