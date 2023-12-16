شكرا لقرائتكم خبر عن أحزان الوسط الفني .. آخرها وفاة أحمد البدرى وعادل أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر الأيام وتتزايد جراح وأوجاع الوسط الفني حيث تزايد عدد الوفيات التي تتكرر هذه الأيام إما بفقدان أحد أفراد الوسط الفني أو أحد أقاربهم، ومؤخرًا فقدت الأوساط الفنية خلال الأيام الماضية رحل المخرج أحمد البدرى والفنان عادل أنور وزوجة الفنان فيصل خورشيد وزوج د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، وقبل ذلك كانت الصدمة برحيل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور ورحيل المنتجة ناهد فريد شوقى.

أحمد البدرى

عادل أنور ومن الصدمات أيضًا رحيل الفنان طارق عبد العزيز، الذى وافته المنية وهو داخل لوكيشين التصوير، وقبلها بأشهر قليلة فقدت الأوساط الفنية الفنان أشرف مصيلحى الذى كان يمتاز بخلق دمث وعلاقات طيبة مع كل زملائه في الوسط، ورحل أشرف مصيلحى بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية في آخر أيامه، ولم يستطع فيها أن يأكل ويشرب، كما كشفت زوجته المخرجة منال الصيفى على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

محمد فؤاد

وفى الوقت نفسه الذي أعلن فيه عن وفاة الفنان أشرف مصيلحى كشف النجم محمد فؤاد عن رحيل شقيقه عبد الحميد، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إنا لله وإِنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالي الحاج عبدالحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي شقيق الفنان محمد فؤاد ووالد الأستاذ إبراهيم عبدالحميد فؤاد نسألكم خالص الدعاء".

منال الصيفى