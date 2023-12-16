الارشيف / فن ومشاهير

أحزان الوسط الفني .. آخرها وفاة أحمد البدرى وعادل أنور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن أحزان الوسط الفني .. آخرها وفاة أحمد البدرى وعادل أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر الأيام وتتزايد جراح وأوجاع الوسط الفني حيث تزايد عدد الوفيات التي تتكرر هذه الأيام إما بفقدان أحد أفراد الوسط الفني أو أحد أقاربهم، ومؤخرًا فقدت الأوساط الفنية خلال الأيام الماضية رحل المخرج أحمد البدرى والفنان عادل أنور وزوجة الفنان فيصل خورشيد وزوج د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، وقبل ذلك كانت الصدمة برحيل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور ورحيل المنتجة ناهد فريد شوقى.

202312150620282028

أحمد البدرى

 

 

202312150646154615

عادل أنور

 

ومن الصدمات أيضًا رحيل الفنان طارق عبد العزيز، الذى وافته المنية وهو داخل لوكيشين التصوير، وقبلها بأشهر قليلة فقدت الأوساط الفنية الفنان أشرف مصيلحى الذى كان يمتاز بخلق دمث وعلاقات طيبة مع كل زملائه في الوسط،  ورحل أشرف مصيلحى بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية في آخر أيامه، ولم يستطع فيها أن يأكل ويشرب، كما كشفت زوجته المخرجة منال الصيفى على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

48992-48992-فؤش

محمد فؤاد

وفى الوقت نفسه الذي أعلن فيه عن وفاة الفنان أشرف مصيلحى كشف النجم محمد فؤاد عن رحيل شقيقه عبد الحميد، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إنا لله وإِنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالي الحاج عبدالحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي شقيق الفنان محمد فؤاد ووالد الأستاذ إبراهيم عبدالحميد فؤاد نسألكم خالص الدعاء".

21762-202309180217581758

منال الصيفى 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements