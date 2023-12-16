شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائى بحضور النجوم فى صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت، ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة فعاليات فنية وسينمائية بحضور كثيف من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد فى ساحة مركز المؤتمرات والتى تقام فيها الفعاليات، حيث بدأ اليوم بحضور الفسلطينية فرح نابلسى مخرجة فيلم "الأستاذ" ومواطنها رشيد مشهراوى حيث تحدثا لوسائل الإعلام عن السينما والقضية الفلسطينية.

وشهدت فعاليات اليوم أيضًا جلسة بعنوان "جيمناي أفريقيا" والتى تم استعراض فيها 12 مشروعًا لتطوير صناعة السينما بالتكنولوجيا بحضور لجنة التحكيم المكونة من بشري والمخرج مرقس عادل، عدلي توما، هدي المفتي، أحمد المرسي، إضافة إلى المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتج هشام سليمان، عمرو منسى، هنا شيحة، محمد فراج، بسنت شوقى، كمال زادة، صبا مبارك، وبسنت شوقى، وهدى المفتى، والمخرج شريف مندور، والفنانة كريمة منصور، وداليا شوقى التى قدمت الجلسة.

وكان الحدث الأبرز هذا اليوم، ماستر كلاس المخرج مروان حامد الذى تم تكريمه فى حفل الافتتاح ومنحه جائزة الانجاز الابداعى، وحضر الجلسة: المهندس حسام صالح ، يسرا، أحمد حاتم، أحمد داش، المخرج يسرى نصر الله، محمد فراج، بسنت شوقى، داليا شوقى، نور النبوى، هنا شيحة، المخرج هانى خليفة، المخرج تامر محسن، المطرب أبو، المخرجة مريم أبو عوف.

وحضر أيضًا ماستر كلاس مروان حامد هدى المفتى، الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، الفنانة التونسية فاطمة ناصر، الفنانة التونسية سميرة مقرون، المخرج تامر عشرى، المخرج شريف البندارى، هشام عاشور، علا رشدى، الكاتبة انجى علاء، سارة عبد الرحمن، محمد حاتم، انجى كيوان، سلوى محمد على، الكاتبة مريم نعوم،

ومن ضمن فاليات اليوم أيضًا ندوة بعنوان "كاميرا على الأزمة: عين على التغطية الاعلامية لفلسطين" بحضور عدد من مخرجي وصناع السينما الفلسطينية وهم فرح نابلسي، خليل المزيان، رشيد المشهراوي، محمد المغني، احمد المنراوي، نجوي النجار، هذا بالاضافة إلى التواجد المكثف من قبل الفنانين وضيوف المهرجان فى أرجاء مركز الجونة للمؤتمرات للمشاركة فى الفعاليات المختلفة للمهرجان.

وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، وتضم الدورة 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.