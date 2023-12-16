شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي يعلن موعد طرح "الإسكندرانى": 4 يناير بجميع سينمات مصر والخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد العوضي طرح فيلمه "الإسكندرانى" يوم 4 شهر يناير المقبل، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى قائلاً: إحنا بتوع كله ولا يا ولا.. بكر الإسكندرانى.. فيلم دباح إن شاء الله.. 4 يناير بجميع سينمات مصر والخليج".





فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.

ويعد فيلم الإسكندراني التعاون الأول بين العوضي وبين خالد يوسف، إنما هو التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد أن قدما سويا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.