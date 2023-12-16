بالصور- المخرج مروان حامد يتحدّث عن تجربته في مهرجان الجونة السينمائي بحضور النجوم

على هامش مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، أقام المخرج مروان حامد “ماستر كلاس” بحضور عدد من الفنانين أبرزهم: يسرا، أحمد حاتم، أحمد داش، سارة عبد الرحمن، هشام عاشور، المخرج يسري نصر الله، الكاتبة إنجي علاء وغيرهم.

كشف المخرج في حديثه ان تجربته في معهد السينما كانت مهمة جدًا واستفاد منها كثيرًا وكان محظوظًا بالتعرف على أساتذة كبار في المعهد. مؤكدًا ان ليس شرطًا ان يكون العامل في صناعة السينما خريج معهد السينما، ضاربًا المثل بوالده وحيد حامد الذي لم يدرس سينما.

وأكد مروان حامد انه يبحث دائمًا عن العالم المزدحم بطرق مختلفة، حتى تخرج الصورة طبيعة، مؤكدًا ان دوره كمخرج هو خلق روح للعمل ليصدقها الجمهور.

جاء “ماستر كلاس” المخرج مروان حامد بعد تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حيث تم منحه جائرة “الإنجاز الإبداعي” وذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.

وفي كلمة له وجّه حامد شكره إلى مهرجان الجونة والقائمين عليه، مؤكدا أن أمنيته تمثلت في وجود والده الراحل ليرى هذا التكريم، ليهدي بعدها التكريم إلى والده الراحل ووالدته.

المخرج المصري شكر زوجته التي تتواجد إلى جواره في المهرجان، كما وجه الشكر لأستاذه شريف عرفه بسبب دعمه الدائم له، مؤكدا على أنه مدين بفضل كبير للزعيم عادل إمام.