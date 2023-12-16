راغب علامة ينعى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نعى الفنان اللبناني راغب علامة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم وذلك في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وأرفق علامة منشور النعي بصورة للفقيد الراحل وكتب معزياً الكويتيين دولة وشعباً :"ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. في هذا الوقت الحزين نتذكر فضائله كقائد حكيم، أحبّ وأخلص لبلاده وشعبه، كما رعى الأعمال الخيرية في الكويت والعالم، وكان أباً لليتامى والمساكين. أسكنه الله فسيح جنانه، وأتوجّه بأحرّ التعازي للكويت الشقيقة دولةً وحكومةً وشعباً".

وكان أعلن الدّيوان الأميري الكويتي اليوم السبت في 16 كانون الأول 2023 الموافق له 3 جمادى الثانية من العام 1445 هجرية، أنّه "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمّتَين العربيّة والإسلاميّة وشعوب العالم الصّديقة، أمير البلاد الشّيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الّذي انتقل إلى جوار ربّه اليوم السّبت"، عن 86 عامًا.

وعلى الإثر، أعلنت الكويت الحداد الرّسمي لمدّة 40 يومًا، وإغلاق الدّوائر الرّسميّة لمدّة 3 أيّام.



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