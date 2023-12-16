رامي عياش لحب حياته : من لحظة الي تركنا انا وياك.. "ما بنساك"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني رامي عياش أحدث أغنياته تزامناً مع موسم عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة اختار لها اللون الرومانسي وحملت عنوان "ما بنساك" وطرحها على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب.



وتحمل الأغنية معاني الحب العميق والوفاء إذ إن الحبيب ورغم انفصاله عن حبيبه ما زال يحمل هذا الحب في قلبه له ولا يستطيع أن ينساه وهذا هو الحب الحقيقي الذي لا يموت.

رامي قدم الأغنية بإحساس عال وأداء مميز موصلاً رسالته بسلاسة ووضوح ، واللافت أن الأغنية صاحبها توزيع موسيقى أوركسترالي عالمي بمشاركة 44 عازف، وتم استخدام بعض الآلات الموسيقية بفاعلية مؤثرة إلى حد الإبهار، وقد تم التسجيل بأحد استوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

أغنية "مابنساك" كلمات مازن غنام، وألحان رامي عياش، وتوزيع موسيقى ألكسندر ميساكيان

ويقول مطلعها :بعدو القلب بيشتقلك

و بعدو جرح الماضي معي و معك

و بعدو الزمن واقف

وبعدو القلب واقف

من لحظة الي تركنا انا وياك

ما بنساك

يا جرح العايش فيي ما بنساك

ما دامو قلبي الطيب بعدو معاك

رح كمل عمري كلو استناك

بعدو الزمن واقف

و بعدو القلب واقف

من لحظة الي تركنا انا وياك

بعدو قلبي عم يسألني

اذا بكرا رح تسأل عني

والمقعد عم يدمع

ناطر سوى نرجع

عا مطرح ما كنا انا وياك ما بنساك..