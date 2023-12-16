ميرنا وليد - بيروت - تقدم الفنان المصري تامر حسني بالتهنئة لمغني المهرجانات المصري حمو بيكا بمناسبة ميلاد إبنته الأولى والتي أسماها "تاج".

ووجه حسني مباركته لـ حمو في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي عبر خاصية "القصة" كاتباً :"تاج حمو بيكا بعد شوقة كبيرة ربنا كرمك يا حمو، مفيش مستحيل مليون مبروك يا حبيبي، وتتربى في عزك أنت ووالدتها الكريمة وعقبال الجميع".

واستقبل حمو بيكا مولودته الأولى تاج من زوجته شمس الشهر الماضي، قائلا: "ألف حمد وشكر ليك يا رب.. ربنا رزقني بتاج حمو بيكا، ربنا يباركلي فيها يا رب.. ويجعلها سند ليا.. ويرزقني برزقها وأشوفها أحسن الناس".

كما احتفل بيكا بمرور أسبوع على ولادة ابنته، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع للتواصل الاجتماعي صورة الهدايا التي تلقاها للمناسبة، وكتب معلقا عليها: "شكرا لكل واحد جهه نورني في سبوع بنتي الاميره تاج حمو بيكا وربنا يقدرني وارد الجمايل ديه وشكرا لكل معلمين مصر ونجوم مصر الا شرفوني".

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يوجه تهنئة لـ حمو بيكو على ميلاد ابنته :"ما فيش مستحيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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