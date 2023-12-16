ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن سعادتها لانطلاقة مسلسل عرابة بيروت مشيدة بالعمل منذ الحلقة الأولى منه والذي أنتجه زوجها جمال سنان صاحب شركة إيغل فيلمز وبفريق العمل من الكاتبة للمخرج وكتبت في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مرفقة منشورها بصورة لبوستر العمل :"ألف مبروك انطلاقة عرابة بيروت شو هالعمل الحلو والفخم بنصح الكل يبلّش يتابعه. عمل ضخم وممتع جداً. فخورة بالانتاج العالي والمستوى المبهر والأداء الممتع لكل النجوم الأصدقاء. الف مبروك فيليب أسمر ألف مبروك نور شيشكلي الممتعة ومازن طه المختلف. مبروك شاهد مميزين دايماً وأكيد كل الفخر بشغل جمال سنان وEagle Films ".

يذكر أنه يشارك في مسلسل "عرابة بيروت" الممثلون :"نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، ،جيسي عبدو، كارول عبود، رندة كعدي، عمار شلق، بديع أبو شقرا، رودني حداد، غبريال يمين، ريان حركة، إيلي متري ووليد العلايلي.



كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن تشيد بـ"عرابة بيروت" في انطلاقته وتفخر بزوجها جمال سنان-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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