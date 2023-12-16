ميرنا وليد - بيروت - هنأت الفنانة اللبنانية مايا دياب الإعلامية السعودية لجين عمران على مشروعها الجديد الذي أبصر النور وشهد تحقيق حلمها.

وكتبت مايا دياب معلقة على منشور لـ لجين شاركت فيه صوراً من خط أزياء أطلقته قائلة :"ألف مبروك يا حبيبة قلبي خطوة بمحلها لايقة فيكي وبذوقك بتستاهلي كل النجاح وتحققي كل احلامك.. وكتير حبيت التصاميم الرائعة اللي بتشبهك".

وكانت لجين عبّرت عن فرحتها الكبيرة بافتتاح مشروعها الجديد وعلقت :"شكرا لكل شخص بارك لي إطلاق حلمي وأخيراً الحمدلله تحقق و هذي بس البداية وإن شاءالله القادم أجمل يا رب، أحبكم و ممتنة جدا جدا لمحبتكم و دعمكم، غمرتوني بمشاعركم الراقية، ما أعرف كيف بيجيني نوم الليلة".



كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب معجبة بتصاميم لجين عمران وتهنئها على مشروعها الجديد-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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