المعرض الفنى «فكرة» بقصور الثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المعرض الفنى «فكرة» لطالبات كلية التربية النوعية، بقصر ثقافة أسيوط، وذلك ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، بحضور ضياء مكاوى، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، د. وجدى رفعت، عميد كلية التربية النوعية جامعة أسيوط، والعديد من قيادات الثقافة والمحافظة والشباب والرياضة وأساتذة الجامعة.

أشاد المحافظ بالأعمال الفنية المتميزة بالمعرض موجهاً الشكر لقيادات جامعة أسيوط والقائمين على المعرض من الأساتذة والطلاب، مؤكداً أن الفن هو رسالة خاصة إلى المبدعين الشباب فى كافة المجالات معلناً دعمه الكامل والمتواصل للمواهب الفنية من الشباب.

من جانبه، عبر ضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد عن سعادته لحضور المحافظ ودعمه لأنشطة فرع ثقافة أسيوط، والموهوبين من الشباب، الأمر الذى يسهم فى إثراء الحركة الثقافية والفنية بالمحافظة.

كما توجه بالشكر لوزيرة الثقافة، ورئيس هيئة قصور الثقافة، لدعمهما الكامل لإقليم وسط الصعيد من خلال البرامج الثقافية الجارى تنفيذها بقصور الثقافة.

وعلى مسرح القصر شهد المحافظ العرض المسرحى «ليلة القتلة» إنتاج مسرح الطليعة ويقدم ضمن مشروع المواجهة والتجوال بفعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث أشاد المحافظ بالعرض وأبطاله موجهاً التحية لوزارة الثقافة وقطاعاتها وحرصها على تقديم المنتج الثقافى بالأماكن الأكثر احتياجاً ضمن برامج العدالة الثقافية.

العرض تأليف خوسيه تريانا، ترجمة فتحى العشرى وإخراج صبحى يوسف، ويتناول عدداً من المشكلات والمواقف الحياتية، منها مشكلة القمع للفتيات، الزواج المبكر، وبعض العادات والأعراف المغلوطة وكيفية التغلب عليها، ومن المقرر أن يستمر عرضه حتى يوم 10 ديسمبر الحالى.