زواج على ورقة طلاق.. كواليس انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الناقد الفني أحمد السماحي، إن زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب كتب على ورقة طلاق من بدايته.

وكشف السماحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، تفاصيل الطلاق الهادئ بين شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب، قائلا: أخشى أن يكون هذا الهدوء الذي سبق العاصفة.

وأوضح أن حسام حبيب ينسحب بهدوء لأنه عفيف اللسان ولكن شيرين غير مضمونة وربما تسب وتلعن حسام في أول ظهور إعلامي لها وهذا يكون سبب خسارة كبيرة لها في ذلك الوقت.

وأكد أنه لو هذا الطلاق هو الطلقة الأخيرة سيكون الأمر في مصلحة الطرفين، متمنيا أن يعود حسام حبيب إلى عمله الذي غاب عنه منذ فترة.

واستطرد، أنه لم يتخيل هذا الهدوء في الطلاق وتوقع حدوث كارثة كبيرة لشيرين عبد الوهاب، موضحا أن شيرين أحد أيقونات الغناء المصري في الفترة الأخيرة.

واستطرد أن الطلاق منذ فترة وربما خلال حفلها في المملكة العربية السعودية وكل منهما عاد منفردا، مشيرا إلى أنهما أخذوا قرار الانفصال في الطائرة التي استقلوها إلى المملكة العربية للسعودية.

وحول سبب المشكلة، قال الناقد الفني أحمد السماحي، أن الاثنين يعملان في نفس المجال وأطلق على حبيب أنه زوج الست، والزواج كان بمثابة دفعة للخلف لشيرين عبد الوهاب.