بالتايجر .. نجلاء بدر بإطلالة ناعمة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ظهرت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة بسيطة خلال مرورها على السجادة الرملية، في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة.

وارتدت فستانًا سك وعليه جاكت من نفس خامه الفستان، بنقشة التيجر، مع تنسق حذاء عالي باللون الاسود، مع ترك شعرها منسدلا على ذراعيها.

وأختارت مكياجًا تكمن قوته في لون الروج الاحمر الناري، ليبرز ملامحها الجذابة، مع إضافة مجوهرات باللون الذهبي على شكل قلادة، وخواتم.

وانطلق حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس 14 ديسمبر، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.