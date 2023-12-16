بإطلالة كلاسيك.. هنا شيحة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة هنا شيحة خلال جلسة تصوير خاصة لمصراوي بإطلالة كلاسيك أنيقة خلال مرورها على السجادة الرملية، في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة.

وارتدت فستانًا قصير، بصيحة الكب، مزود بزراير و جيوب تشبه البليزر، باللون الاسود، والجيبه بقصة الكُسر البسيطة، مع ارتداء كيلون بنفس لون الفستان، مع تنسق حذاء عالي بنفس اللون مزود بحزام لامع، ورفعت شعرها لأعلى.



وأختارت مكياجًا رقيقًا بدرجات النيود، يظهر ملامحها بشكل جذاب، مع إضافة مجوهرات ماسية بارزة على شكل أقراط كبيرة، واسواره، وقلاده، وخواتم.

وانطلق حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس 14 ديسمبر، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن، ويستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.

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