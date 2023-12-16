محمد كريم بإطلالة أنيقة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير - علاء أحمد

أطل الفنان محمد كريم بإطلالة كاجوال، وذلك خلال اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ6.

وارتدى محمد كريم جاكت "قطيفة" باللون البيج، وتيشرت أسود وبنطلون بنفس اللون.

ونسق مع إطلالته أسورة باللون الذهبي وساعة يد.

وعلى غير العادة؛ استبدل المهرجان السجادة الحمراء التي كانت مخصصة لاستقبال النجوم والضيوف، بسجادة بلون الرمال.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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