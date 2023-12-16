جرعة زائدة من مخدر الكيتامين.. الكشف عن سبب وفاة نجم مسلسل "Friends"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أسفرت التحقيقات حول السبب الحقيقي لوفاة نجم مسلسل "Friends" ماثيو بيري الذي رحل عن عالمنا نهاية شهر أكتوبر الماضي بعدما وجد غارقًا في حوض استحمام منزله بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن عمر يناهز 54 عامًا.

وقام الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس بالكشف عن ملابسات قضية "بيري" وفقًا لموقع "The New York Times" قائلا: :"أن الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثير المواد المخدرة كانت سبب في وفاة الممثل الشهير وذلك بعد تشريح الجثة".

ومن المعروف عن الممثل ماثيو بيري معاناة من شرب الخمر وتعاطي المخدرات لسنوات وجاء سبب الوفاة متأثرًا بجرعة زائدة من مخدر الكيتامين، وهو مخدر قوي أصبح شائعًا بشكل متزايد كعلاج بديل للاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة وغيرها من مشاكل الصحة العقلية التي يصعب علاجها.

ويعد النجم الراحل ماثيو بيري هو من أبرز نجوم الكوميديا في هوليوود بفترة التسعينات وذلك بعد مشاركته بمسلسل "Friends" والذي كان بمثابة انطلاقته الحقيقية في عالم الكوميديا وشارك بعدها بالعديد من الأعمال الناجحة طوال مسيرة فنية امتدت لأكثر من 20 عامًا.

وفوجئ محبي وأصدقاء الممثل الراحل بخبر وفاته الذي جاء كالصاعقة للكثيرين من محبي مسلسل "Friends" الشهير إلى جانب الممثل ماثيو بيري الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لنجاح المسلسل نظرًا لتلقائيته وخفة ظله المعهودة.