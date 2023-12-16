أحمد العوضي يكشف موعد عرض فيلم "الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد العوضي موعد عرض فيلمه الجديد "الإسكندراني"، المقرر طرحه بالسينمات 4 يناير المقبل.

ونشر العوضي بوستر الفيلم، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق:"احنا بتوع كله، ولا يا ولا بكر الإسكندراني، فيلم دباح إن شاء الله، 4 يناير بجميع سينمات مصر والخليج".

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد ومحمود عبدالحافظ، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج خالد يوسف.

احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده، الذي وافق 12 ديسمبر الجاري، في لوكيشن تصوير مسلسله الجديد "حق عرب".

مسلسل "حق عرب" يشارك من خلاله العوضي فى السباق الرمضاني لعام 2024 وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم وفاء عامر وهدى المفتي ووليد فواز ورياض الخولي وميرهان حسين وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج إسماعيل فاروق.

اقرأ أيضا:

شيرين عبد الوهاب تحذف جميع صور حسام حبيب من "إنستجرام" بعد الطلاق

حسام حبيب يتصدر التريند بعد طلاقه من شيرين والجمهور: "اكتر علاقة توكسيك في التاريخ"