فن ومشاهير

أحمد العوضي يكشف موعد عرض فيلم "الإسكندراني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد العوضي موعد عرض فيلمه الجديد "الإسكندراني"، المقرر طرحه بالسينمات 4 يناير المقبل.

ونشر العوضي بوستر الفيلم، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق:"احنا بتوع كله، ولا يا ولا بكر الإسكندراني، فيلم دباح إن شاء الله، 4 يناير بجميع سينمات مصر والخليج".

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد ومحمود عبدالحافظ، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج .

احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده، الذي وافق 12 ديسمبر الجاري، في لوكيشن تصوير مسلسله الجديد "حق عرب".

مسلسل "حق عرب" يشارك من خلاله العوضي فى السباق الرمضاني لعام 2024 وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم وفاء عامر وهدى المفتي ووليد فواز ورياض الخولي وميرهان حسين وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج إسماعيل فاروق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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