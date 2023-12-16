خالد يوسف يروج لفيلم الإسكندراني ويكشف مواعيد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - روج المخرج خالد يوسف لفيلمه الأخير "الاسكندراني"، من خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

ونشر يوسف بوستر للفيلم وعلق: " الإسكندراني أسامة أنور عكاشة، خالد يوسف، في دور العرض بمصر من 4 يناير 2024، وفي دول الخليج من 11 يناير 2024، وأضاف: الأفيش الرسمي والتيزر والتريللر خلال أيام ".

فيلم الإسكندراني بطولة النجم أحمد العوضي، ومعه النجمة زينة وبيومي فؤاد وصلاح عبدالله وكوكبة من النجوم، كما أنه من إنتاج أحمد عفيفي، ومأخوذ عن رواية للكاتب والسيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.