هيفا وهبي وميريام فارس ونجوى كرم ونجوم عرب يرثون أمير الكويت

ميرنا وليد - بيروت - أحزنت وفاة أمير الكويت الشيخ نوف الأحمد الجابر الصباح الكويتيين شعباً ودولة والذي وافته المنية اليوم السبت عن 86 عاماً وكذلك عدداً كبيراً من محبيه في مختلف الدول العربية وهو المعروف بيديه البيضاء وكرمه وتعامله مع أشقائه العرب بكل محبة وله عطاءات في مجالات مختلفة.



وقد تداعى عدد كبير من النجوم الكويتيين واللبنانيين والسوريين والعرب بشكل عام على رثاء الفقيد وذلك عبر صفحاتهم الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ، نذكر :فارس كرم، هيفا وهبي، ميريام فارس، كارول سماحة، نجوى كرم، نانسي عجرم، ناصيف زيتون، ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، المنتج جمال سنان، وليد توفيق، كارمن لبس، مايا دياب، فرح يوسف، بلقيس، شمس الكويتية، أصالة، أحلام ، عبد الله الرويشد، ماجد المهندس، عبد المجيد عبد الله، عبد الله بوشهري، وغيرهم.

ونذكر لكم بعضاً مما كتبه هؤلاء النجوم:

هيفا وهبي :"خالص التعازي وصادق المواساة لدولة الكويت وشعبها الطيب لوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".

نجوى كرم :"تعازينا الحارة لدولة الكويت الحبيبة حكومةً وشعبا بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنّة".

فارس كرم :"أحرّ التعازي لأهلنا في دولة الكويت الغالية برحيل الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح رحمه الله".

ميريام فارس :"خالص التعازي لعائلة آل صباح وشعب الكويت بوفاة الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

​​​​​​​كارول سماحة :"تعازينا للكويت وشعبها بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد الصباح الرحمة لروحه".

​​​​​​​ماجد المهندس :"نعزي انفسنا والشعب الكويتي الكريم بوفاة المغفور له أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح رحمه الله واسكنه فسيح جناته".