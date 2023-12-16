دينا الشربيني تفوز بجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا

ميرنا وليد - بيروت - حصلت الممثلة المصرية دينا الشربيني على جائزة أفضل ممثلة في أفريقيا، من قبل جوائز سيبتيموس الدولية .

وعلى جانب آخ تعيش دينا الشربيني حالة من الانتعاش الفنية حيث بدأت تصوير الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد لعرضه خلال موسم رمضان 2024.

وشاركت الممثلة دينا الشربيني، مؤخرًا متابعيها، صورة تجمعها بالنجم العالمي ويل سميث، خلال تواجدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة والمُقام في المملكة العربية السعودية.

وظهرت دينا في الصور مع النجم ويل سميث، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، وعلقت على الصور قائلة: “قضيت نهاية أسبوع جيدًا في التعرف على هذا النجم الشهير ويل سميث، شكرًا مهرجان البحر الأحمر على الاستقبال المذهل والأجواء الرائعة”.



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