شيرو شقيق نارين بيوتي يحتفل بخطوبته وهذه العروس-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - احتفل اليوم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الأردني شيرو عمارة وهو شقيق اليوتيوبر الشهيرة نارين بيوتي بخطوبته على شهد عويدات وذلك في صالة أحد فنادق دبي بحضور عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا.



وقد نشر شيرو مقطع فيديو برفقة خطيبته التي حملها ولف بها معبراً عن سعادته وظهرا هي بفستان وردي أنيق بينا ارتدى شيرو بدلة بيضاء كما نشر في خاصية "القصة" عبر صفحته الرسمية بعض التحضيرات قبل حفل الخطوبة.

شهد عويدات خطيبة شيرو تبلغ من العمر 22 سنةوهي أردنية الأصل ومؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، مقيمة في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وقد تألقت نارين بيوتي شقيقة شيرو في حفل خطوبته فكانت أنيقة للغاية.

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