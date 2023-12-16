شاهد.. مصطفى الفقي يكشف تفاصيل تجنيد سعاد حسني في المخابرات المصرية: الحقائق والجدل

كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي المصري، في حلقة برنامج “الصندوق الأسود” مع اليوتيوبر الكويتي عمار تقي، عن تفاصيل يزعم فيها أن الفنانة الراحلة سعاد حسني تم تجنيدها في المخابرات المصرية.

وأوضح الفقي خلال الحلقة أن هناك قصة تتحدث عن طلب ضابط وسيم من سعاد حسني للقاء بها، ووفقًا للرواية التي ذكرها، أنه تطوّع لتكون حبيبها وأقام معها علاقة. وفي نهاية الأمر، قال لها إنه يريد أن يفرج عنها فيلمًا يجمعهما.

وزعم الفقي أن سعاد حسني بكت وطلبت منه أن يتراجع عن طلبه، لكنه طلب منها زيارة المشير عبد الحكيم عامر، مؤكدًا أن هذه الخطوة كانت ضمن الاتفاق للموافقة على طلبه. وأضاف أن هناك أشخاصًا كانوا مضطهدين وغير قادرين على الرفض، ولم يتمكن أحد من الكشف عن حقيقة أن النظام كان ينتهج هذه الممارسات.