دينا الشربيني تفوز بجائزة أفضل ممثلة في إفريقيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت جوائز سيبتيموس الدولية عن حصول الفنانة دينا الشربيني على جائزة أفضل ممثلة في إفريقيا.

وعلى جانب آخر تعيش دينا الشربيني حالة من الانتعاش الفني، حيث بدأت تصوير الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد" لعرضه خلال موسم رمضان 2024.

وتعد جوائز سيبتيموس داعمًا قويًا للمواهب والأفكار الجيدة، وما يجعلها فريدة من نوعها وتقدم الجوائز في ثلاث فئات، أفضل ممثلة وأفضل ممثل وأفضل فيلم، بجانب تقسيم هذه الفئات الثلاث حسب القارة، ويضم أيضا حفل توزيع الجوائز الفائزين بجائزة إيمي وبافتا وأوسكار.

وحقق مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه في موسم رمضان 2023، تربع على تريند منصة شاهد رقم 1 من بداية حلقته الأولى حتى حلقته الأخيرة، ليحصد ردود أفعال إيجابية جماهيرية على منصات التواصل الاجتماعي.

ويتكون مسلسل "كامل العدد" للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

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