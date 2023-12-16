"أنيقة وجذابة"... أبرز 5 إطلالات النجمات في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تصوير- علاء أحمد:

شهد إنطلاق فاعليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، إطلالات بسيطة وأنيقة للنجمات، خلال مرورهم على السجادة الرملية.

في السطور التالية، نستعرض لكم أبرز إطلالات نجمات الفن، في اليوم الـ 3 من مهرجان الجونة السينمائي:

صبا مبارك

وارتدت فستانًا سك، باكمام، باللون الأسود، بفتحة صدر بسيطة على شكل V، مع تنسق حذاء عالي بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على ذراعيها.

وأختارت مكياجًا رقيقًا، يظهر ملامحها بشكل جميل، مع إضافة مجوهرات ماسية بسيطة على شكل أقراط، وخواتم.

نجلاء بدر

وارتدت فستانًا سك وعليه جاكيت من نفس خامة الفستان،بنقشة التيجر، مع تنسق حذاء عالي باللون الأسود، مع ترك شعرها منسدلا على ذراعيها.

وأختارت مكياجًا تكمن قوته في لون الروج الاحمر الناري، ليبرز ملامحها الجذابة، مع إضافة مجوهرات باللون الذهبي على شكل قلادة، وخواتم.

إنجي المقدم

وارتدت "جامبسوت" بصيحة الكب وبنطلون "وايد ليج" باللون الابيض، مزود بقماش من الدانتيل في منطقة الخصر، مع ترك شعرها منسدلا على ذراعيها.

وأختارت مكياجًا بسيطًا ليبرز ملامحها الجذابة، مع إضافة مجوهرات ماسية على شكل أقراط، وخاتم، وقلادة، مضيفه كلاتش باللون الفضي اللامع.

هنا شيحة

وارتدت فستانًا قصير، بصيحة الكب، مزود بزرار و جيوب تشبه البليزر، باللون الاسود، والجيبه بقصة الكُسر البسيطة، مع ارتداء كيلون بنفس لون الفستان، مع تنسق حذاء عالي بنفس اللون مزود بحزام لامع، ورفعت شعرها لأعلى.

وأختارت مكياجًا رقيقًا بدرجات النيود، يظهر ملامحها بشكل جذاب، مع إضافة مجوهرات ماسية بارزة على شكل أقراط كبيرة، واساور، وقلاده، وخواتم.

بشرى

اعتمدت على فستان كلاسيك قصير بنقشة الكاروه، وعليه حزام من الوسط ليبرز جمال قوامها من نفس خامة الفستان، واختارت كولون باللون الأسود، ونسقت حذاء رياضي باللون الأبيض معه، مع حقيبة باللون الأسود.

واختارت مكايجًا بسيطًا بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلًا على الأكتاف

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