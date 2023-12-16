مؤلف مسرحية " السندباد": تخيلت النجم كريم عبد العزيز بطلًا لها من اليوم الأول لكتابتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد النجم الكبير كريم عبد العزيز للعودة للمسرح بعد غياب 22 عاما من خلال مسريحة السندباد التي يشارك بها في موسم الرياض.

وكشف الفنان محمد زيزو كواليس تجربته في كتابة مسرحية "السندباد" للنجم الكبير كريم عبد العزيز.

وقال في تصريحات خاصة لمصراوي:"دي الجملة اللي كان نفسي اسمعها من ساعة ما بدأت أفكر في المشروع ده من حوالي سنتين ومكنتش شايف حد يقدر يقدم شخصية السندباد غير النجم كريم عبد العزيز ورفضت تقديمها لنجم غيره".

وعن كيفية وصول التجربة لكريم كشف :" صديقي مخرج منفذ وهو محمد الرخ كانت لديه معلومة إني انتهيت من كتابة مسرحية بعنوان السندباد فقام بترشحني للمنتجه آلاء الغزالي، وبالفعل عرضت النص علي المخرج الكبير أحمد الجندي وكريم عبد العزيز".

وأضافت:" الورق أعجبهم جدًا، والتقيت بالمخرج ـحمد الجندي وعقدنا جلسات عمل على السيناريو أكتر من مرة حتى وصلنا للشكل النهائي الذي ظهرت به".

وعن المسرحية قال زيزو: هي مسرحية كوميدية، تدور أحداثها حول شخصية عمر أبو الهول الذي يجسدها كريم عبد العزيز، وأثناء هروبه من المعلم السنوسي يختبىء في مقبرة قديمة يجد فيها قلادة أثرية تكون سبب لعودته بالزمن لعصر السندباد، وينتحل عمر شخصية السندباد الذي عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة ليعيش عمر حياة السندباد ومغامراته وبطولاته حتى يكتشف سر العودة لزمنه الحالي و تغير هذه المغامرة الكثير في حياة عمر".

ويشارك في المسرحية عدد كبير من النجوم من بينهم نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء سيف، إنتاج الاء الغزالي، تأليف محمد زيزو و محمود نبيل، إخراج أحمد الجندي، ويبدا عرضها في موسم الرياض علي مسرح محمد العلي من يوم ١٨ لـ ٢٨ديسمبر.