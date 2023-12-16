الجونة السينمائي.. صناع أفلام من فلسطين: العدوان المستمر على غزة تسبب باختفاء أماكن الثقافة والفن به

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

ألقى عدد من المخرجين وصناع الأفلام الفلسطينيين الضوء على التغطية الإعلامية الخاصة بما يعيشه الشعب الفلسطيني طوال السنوات الماضية، من معاناة.

وأكدوا في جلسة حوار "كاميرا على الأزمة: عين على التغطية الإعلامية لفلسطين"، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم السبت ١٦ ديسمبر أن غزة كانت مدينة كبيرة بها دور عرض وأماكن لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية، ولكن تقلص حجم أماكن الثقافة والفن وبدأت تختفي بسبب العدوان المستمر على غزة.

وتحدثوا عن كيفية تناول الأفلام والأعمال الفنية لواقع الشعب الفلسطيني، وأهمية الدور الذي تلعبه في نقل الرواية الفلسطينية الحقيقية أمام الرواية المزيفة التي يروج لها العدو.

وشهدت الجلسة حضور المنتجة والمخرجة الفلسطينية مي عودة بصحبة طفلها والذي حرصت على اصطحابه ومتابعة الحوار وفي نفس الوقت اللعب معه للحفاظ على هدوئه، كما حضرها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، المخرجة الفلسطينية نچوى نچار.

ونظم المهرجان عصر اليوم جلسة حوار مع المخرج مروان حامد ضمن برنامج تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة، والتي شهدت حضور عدد كبير من النجوم، بينهم: يسرا، إيناس الدغيدي، أحمد داش، هنا شيحة، سلوى محمد علي، تامر حبيب، محمد فراج، بسنت شوقي، داليا شوقي، يسري نصر الله، هدى المفتي، تامر محسن، صفي الدين محمود.

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