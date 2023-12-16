صلاح عبدالله يخوض سباق دراما رمضان المقبل بـ3 مسلسلات



محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ)

يخوض الفنان صلاح عبدالله سباق الدراما الرمضاني المقبل بـ3 مسلسلات هي"شمال إجباري" و"سر إلهي " و"بـ 100 راجل".

ويواصل الفنان صلاح عبدالله تصوير مسلسله "شمال إجباري"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل.

المسلسل بطولة محمد لطفي وراندا البحيري وصلاح عبدالله وعماد رشاد ولبنى ونس وهايدي رفعت وإيمي سالم وأحمد عزمي وحسن عبدالفتاح وسمسم شهاب وعلاء زينهم ومحمود فارس وإبرام سمير وأحمد عزمي ومصطفي الغيطاني، وتريلر آلاء أبوالعز ومنتج فني رأفت حسن وتأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري.

من ناحية أخرى، انضم مؤخرا الفنان صلاح عبدالله للمشاركة في مسلسل "سر إلهي" الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يتناول عددا من القضايا الاجتماعية التي طرأت على الشارع المصري في الفترة الأخيرة.

المسلسل مكون من 15 حلقة بطولة روجينا، رشا مهدي، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

كما تعاقد الفنان صلاح عبدالله،على المشاركة في مسلسل "بـ 100 راجل"، الذي تقوم ببطولته الفنانة سمية الخشاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي حول سيدة تعيش في منطقة شعبية، وتدخل في العديد من الصراعات، لتحاول بمرور الأحداث مواجهة هذه المواقف الصعبة.

المسلسل بطولة سمية الخشاب وصلاح عبدالله ، تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.