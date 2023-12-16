الجونة السينمائي.. مروان حامد: أبحث عن موضوعات تفتح أمامي عوالم لا أعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، أقيمت حلقة نقاشية مع المخرج مروان حامد المكرم بجائزة الإنجاز الإبداعي من المهرجان، وأدار الندوة المنتج علاء كركوتي.

وخلال الندوة تحدث مروان عن فترة دراسته بأكاديمية السينما، والتي استفاد منها بشكل كبير، وقال إن السينما تتغير دائما على المستوى التقني وهذا ينعكس على طريقة السرد لذلك فمرحلة الدراسة بالنسبة له لا تنتهي.

وأضاف بأنه قبل تصوير أي فيلم جديد يبحث بشكل موسع عن كل عناصر الفيلم، فالسينما هي لغة تواصل وتأثير بين العاملين في الصناعة.

كما تحدث عن والده السيناريست الراحل وحيد حامد وقال إنه صاحب تجربة حياتية كبيرة منذ جاء من القرية إلى المدينة، وفترة تجنيده أثناء حرب 1967، فقد مر بتجارب قوية وثرية شكلت مصدر إلهام له في كتاباته، وتابع بأنه لا يزال في مرحلة اكتشاف لهذا الثراء.

وحول اختيار موضوعات أعماله قال مروان إنه ينظر إذا كان العمل سيضيف له أم لا، وإذا كان العمل يستحق، ويشعر تجاهه بالشغف، وأضاف أنه على مدار سنوات عمله كمخرج حاول البحث عن موضوعات تفتح أمامه عوالم لا يعرفها فيخوض رحلة استكشاف أثناء صناعة الفيلم.

وتطرق المخرج مروان حامد خلال الندوة للحديث عن فيلم "إبراهيم الأبيض" وقال إن السيناريو كان مليء بعوالم حقيقية كتبها الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن والذي وصف هذا العالم جيدا من خلال السيناريو، وقدم له ملف يحتوي على أخبار الحوادث والجرائم التي تتشابه مع أحداث الفيلم.

وقال مروان إنه كان بعيد عن هذا العالم ولكنه حاول اكتشافه، وعمل على تطوير الأحداث وذهب إلى بعض الأماكن الحقيقية.

وتحدث عن فيلم "عمارة يعقوبيان" وقال إنه في بداية الاتفاق بين الشركة المنتجة والمسئولين عن العمارة فشل في الموافقة على تصوير الفيلم داخل العمارة الحقيقية، ووجدوا عمارة أخرى تشبه العمارة الأصلية وهى تشبه قصة الفيلم أكثر من العمارة الأصلية.

وأشار أن السينما ليست نقل للواقع كما هو ولكن هناك حرية في الاختيار، والممثل هو العنصر الرابط بين المخرج والجمهور، وكلما كان الممثل محترف وموهوب يحقق صلة الربط في توصيل فكرة الفيلم إلى المشاهد.

واستشهد بالفنان كريم عبدالعزيز في فيلم "الفيل الأزرق" وأوضح أن شخصية يحيى كان من الممكن أن يعتبرها الجمهور مسئولة عن موت زوجته وابنته بعد حادث السيارة الذي تسبب فيه بسبب تناوله للكحول، لكن الفنان كريم عبد العزيز استطاع أن يكسب تعاطف وتسامح الجمهور للشخصية عن طريق أدائه المحترف والمتميز.

جدير بالذكر أن الندوة شهدت حضور عدد كبير من النجوم وصناع الفن، بينهم: تامر محسن، تامر حبيب، يسرا، سلوى محمد علي، محمد فراج، بسنت شوقي، داليا شوقي، هنا شيحة، هدى المفتي، يسري نصر الله، صفي الدين محمود، أحمد داش، أمير المصري.

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