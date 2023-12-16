الجونة السينمائي.. مناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على الفن بجلسة "جيميناي أفريقيا- إشعال صناعة الأفلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

ناقشت الجلسة النقاشية التي أقيمت اليوم السبت في قاعة الكهف في البلازا تحت عنوان "جيميناي أفريقيا- إشعال صناعة الأفلام" عدد من الموضوعات الهامة في مجال صناعة الأفلام، والجلسة شهدت حضور عدد من الفنانين والمهتمين بالصناعة، ومنهم

المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا، والمصور السينمائي أحمد المرسي، والممثلة والمنتجة بشرى رزة، ساره بتادينى مدير المحتوى بشركه وياك والممثلة هدى المفتي.

بدأ اليوم بكلمة ترحيبة للممثلة داليا شوقى التي عبرت عن سعادتها بطاقة الجمهور وقالت "سنحاول مزج عالم التك والسينما للتمكين من أجل تسهيل صناعة الأفلام"، وأوضحت أن لكل شركة 4 دقائق لعرض مشروعاتهم ومناقشتها مع الحكام.

وتناولت الجلسة النقاشية عدة محاور ومواضيع رئيسية وبدأت بمقدمة من المهندس عدلي توما حيث الذي أوضح ما معنى سينما تك وأوضح ان لديهم الآن أكثر من 1000 من رواد الأعمال في السينما تك وان هدفهم هو تطوير الصناعة وتحويل الأحلام إلى حقيقة مع الأفكار التي سيتم عرضها اليوم.

وضم اليوم عدة أفكار ومشاريع بينها: مشروع معني بالحفاظ على البيئة، منصة صوتية رقمية وهي التطور الطبيعي للراديو، تحويل تجربة التسويق وكيف يمكن استخدام الواقع الافتراضي VR في عمليه إنتاج وصناعة الأفلام، إعادة تعريف مراكز التسوق وتجارب الترفيه العائلي، إنتاج أفلام باستخدام هواتف محمولة.

واختتمت الجلسة بمناقشة فكرة الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل صناعة الأفلام وأنه ليس ألا أداة للتسهيل وليس لاستبدال المواهب.

الجدير بالذكر أن النسخة السادسة من مهرجان الجونة المقامة تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية" تستضيف عددا من الدورات الإرشادية والجلسات النقاشية وورش العمل الجديدة، ضمن البرامج التي تعقدها منصة الجونة السينمائية خلال فعاليات المهرجان، بهدف العمل مع صناع السينما الناشئين لتطوير محتوى النصوص السينمائية.

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